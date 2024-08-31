Два дрона ВСУ сбили над Курской областью

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили два украинских БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили над Курской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале.

«Работает ПВО. Сбиты два украинских БПЛА самолетного типа», — написал он.

Ранее на всей территории Курской области объявляли опасность атаки беспилотников. Глава региона предупреждал, что ВС России привели в готовность силы противовоздушной обороны.

Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали украинский беспилотник над Курской областью. В пресс-службе оборонного ведомства также отметили, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили бойцов и технику ВСУ на Курском направлении.

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Belkin Alexey/news.ru

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