Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — сказал глава региона.

До этого в области вводили режим опасности атаки беспилотников, который отменили спустя полтора часа.

Ранее в регионе в результате атаки ВСУ погиб житель села Шагаровка. Как сообщил Гладков, в частном доме пробило крышу, также были выбиты окна и посечен фасад.

Губернатор также посетил городскую больницу № 2, где проведал пострадавших жителей. По его словам, в областных медицинских учреждениях сейчас находятся 47 человек. Они пострадали 30 августа, когда украинские боевики обстреляли Белгород.

В белгородских школах из-за обстрелов ВСУ праздничные линейки в День знаний провели в помещениях в целях безопасности. По словам Гладкова, в учебных заведениях, расположенных в 20 километрах от границы, учеников переведут на дистанционное обучение.