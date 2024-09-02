В Белгородской области спустя полтора часа отменили режим опасности БПЛА
Вечером 1 сентября власти Белгородской области вводили режим опасности атаки БПЛА. Его отменили спустя полтора часа, сообщила мэрия Белгорода.
«На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА», — сообщила пресс-служба.
Об угрозе атаки с воздуха стало известно 1 сентября в 22:46. В 00:23 2 сентября власти отменили предупреждение.
Предыдущей ночью силы ПВО сбили в Белгородской области несколько воздушных целей. Повреждения получили 14 автомобилей, четыре многоэтажных и 23 частных дома, несколько коммерческих и производственных объектов.
В Белгороде пострадали восемь человек, в том числе двое детей, в поселке Майском — один мирный житель.
В общей сложности в ночь на 1 сентября военные перехватили либо сбили над российскими регионами 158 беспилотников. Из них в Белгородской области уничтожили 14 дронов.