Названо число пострадавших от атак ВСУ белгородцев в больницах

В больницах Белгородской области находятся 47 человек, которые пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород 30 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас лечение получают 47 пациентов. Это жители из Грайворонского, Ракитянского и Белгородского районов, Шебекинского городского круга и города Белгорода. Пятеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — написал он.

Гладков добавил, что остальные 42 пациента находятся в отделениях.

После атаки ВСУ на Белгород 30 августа медики доставили в больницы 29 пострадавших. Восьмерых из них направили на амбулаторное наблюдение, а 21 пациента — госпитализировали. Врачи провели операции сразу пяти пострадавшим.

Также Гладков проведал в больнице детей, которые пострадали при обстрелах ВСУ. В настоящее время на лечении находятся 13 пациентов в возрасте от 3 до 17 лет. Крайне тяжелое состояние наблюдается у двух детей.

Украинские боевики запустили беспилотники по Белгороду днем 1 сентября. Ранения получили 11 мирных жителей.