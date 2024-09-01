Линейки в школах Белгорода проведут в помещениях

Посвященные началу учебного года торжественные линейки в школах Белгорода и Белгородского района проведут в помещениях из-за усиления атак и обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Он напомнил, что по решению оперативного штаба в учебных заведениях, расположенных в 20 километрах от границы, все обучение станет дистанционным. В остальных районах области родителям учеников оставили выбор: очный формат или очно-дистанционный.

«Самые сложные ситуации в Белгороде и Белгородском районе. Последние несколько дней обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что по согласованию с родителями, администрациями школ и оперативным штабом школьники из города и пригородов перейдут на очно-дистанционный формат.

«Наша задача — создать условия для обучения детей, исходя из оперативной обстановки», — пояснил Гладков.

Он добавил, что еще одним вариантом для полной безопасности детей является их отправка в другие регионы на первую четверть, но если ситуация останется сложной, то можно оставить

школьника на вторую.

Украинские боевики атаковали Белгород и пригороды днем в воскресенье, 1 сентября. Средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели, но ранения получили двое детей и девять взрослых. Губернатор Гладков заявил, что у двух пострадавших мальчиков самые серьезные травмы. Детей в срочном порядке отправили на операции.