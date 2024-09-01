Житель Шагаровки погиб при воздушной атаке ВСУ

Гладков: житель Шагаровки в Белгородской области погиб во время обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар с воздуха по селу Шагаровка в Белгородском районе. Погиб один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Шагаровка в частном доме пробило крышу, выбило окна и посекло фасад», — отметил он.

Также Гладков добавил, что посекло легковой автомобиль.

В селе Репное повреждения получили два частных дома и две машины.

Информация о последствиях уточняется, резюмировал глава региона.

В воскресенье 1 сентября российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Из-за атаки ВСУ травмы получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей.

Вечером 30 августа Гладков сообщил, что российские военные сбили несколько боеприпасов из РСЗО Vampire.