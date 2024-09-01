Житель Шагаровки погиб при воздушной атаке ВСУ
Гладков: житель Шагаровки в Белгородской области погиб во время обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли удар с воздуха по селу Шагаровка в Белгородском районе. Погиб один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Шагаровка в частном доме пробило крышу, выбило окна и посекло фасад», — отметил он.
Также Гладков добавил, что посекло легковой автомобиль.
В селе Репное повреждения получили два частных дома и две машины.
Информация о последствиях уточняется, резюмировал глава региона.
В воскресенье 1 сентября российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Из-за атаки ВСУ травмы получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей.
Вечером 30 августа Гладков сообщил, что российские военные сбили несколько боеприпасов из РСЗО Vampire.