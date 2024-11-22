Ракета «Орешник» появилась в «Википедии»

«Википедия» опубликовала статью о разработанной в России ракете «Орешник»

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Президент России Владимир Путин объявил о первом боевом применении баллистической ракеты «Орешник». Сразу после его выступления статья об этом вооружении появилась в «Википедии».

Информацию о ракете отредактировал участник с ником Siradan. В статье указаны технические характеристики этой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. По данным автора заметки, «Орешник» относится к тому же типу, что РСД-10 «Пионер» и С-26 «Рубеж».

Российские войска выпустили ракету 21 ноября по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Путин сообщил, что это одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Применение «Орешника» стала ответом на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории. Президента Украины Владимира Зеленского возмутило, что эта атака вызвала сдержанную реакцию Запада.

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