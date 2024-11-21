Стало известно, как быстро «Орешник» долетит до Германии и Британии

Новейшая баллистическая ракета «Орешник» способна лететь со скоростью до трех километров в секунду. На удар по Великобритании и Германии ей потребуется меньше 20 минут, сообщила «Военная хроника» .

Боевая часть ракеты — гиперзвуковая. «Орешник» разгоняется до 10 махов, а именно 12 250 километров в час или 2,5-3 километров в секунду. Дальность полета составляет пять тысяч километров, то есть в зоне поражения находятся все страны континентальной Европы, в том числе новоиспеченные члены НАТО Швеция и Финляндия.

При таких технических характеристиках, по подсчетам журналистов, ракета долетит до Польши за восемь минут, до Германии — 11 минут, до Бельгии — 14 минут, до Великобритании — 19 минут.

Российские войска испытали «Орешник» в боевых условиях при ударе по заводу оборонно-промышленного комплекса «Южмаш» в Днепропетровске. Запуск прошел успешно.