В США оценили последствия пуска российского «Орешника»

Белый дом: пуск «Орешника» не сдержит политику США по Украине

В США отреагировали на запуск новейшей российской ракеты «Орешник», отметив, что он не сможет сдержать американскую политику по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило РИА «Новости» .

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — подчеркнула она.

Жан-Пьер добавила, что американская администрация продолжит придерживаться этой стратегии, несмотря на возможные действия со стороны России.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» уникальной. Он пояснил, что ее не сможет сбить ни одна западная система противовоздушной обороны.

Российские военные поразили «Орешником» украинский Южный машиностроительный завод в Днепропетровске. По данным СМИ, в его защищенных подземных цехах производят дроны для ВСУ, а также ремонтируется западная техника. После начала спецоперации завод стал законной целью для армии России.