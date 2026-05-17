ПВО за два часа перехватила 30 украинских дронов
Средства противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотников над территорией России за два часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, Псковской, Смоленской, Брянской и Калужской областями, а также акваторией Азовского моря.
Утром в воскресенье Минобороны рапортовало, что в течение прошлой ночи военные перехватили и ликвидировали 556 украинских БПЛА. В Московской области жертвами атаки БПЛА стали три человека, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
Днем 16 мая боевики ВСУ в очередной раз атаковали беспилотником территорию Запорожской атомной электростанции. Беспилотный летательный аппарат рухнул вблизи энергоблоков станции, но не сдетонировал.
Ранее аэропорт Шереметьево возобновил работу после введения ограничений из-за угрозы БПЛА.