Более 550 БПЛА уничтожили над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 556 украинских БПЛА над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В период с 22:00 16 мая до 07:00 17 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.

Атаке подверглись Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Брянская, Тульская, Воронежская и Смоленская области. Налет отразили в Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, московском регионе, Крыму, акваториях Черного и Азовского морей.

В Подмосковье из-за атаки ВСУ погибли три человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев.