Три человека погибли в Подмосковье в результате атаки БПЛА. Что известно об атаке ВСУ

Воробьев: три человека погибли в Подмосковье в результате атаки ВСУ

В Подмосковье силы противовоздушной обороны с трех часов утра отражают крупную атаку беспилотников на столичный регион. О том, что известно на данный момент, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале .

В микрорайоне Старбеево города Химки беспилотник попал в частный дом, погибла женщина. Еще один человек находится под завалами, на месте работают спасатели.

В деревне Погорелки в Мытищах обломки беспилотного летательного аппарата попали в строящийся дом, погибли двое мужчин. Повреждения также получил еще один дом, там пострадавших нет.

В микрорайоне Путилково города Красногорск беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, повреждены несколько квартир. По данным губернатора, жители не пострадали.

В Истре атаке подверглись многоквартирный дом на улице Космонавтов в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Пострадали три мужчины и одна женщина, всем оказывают медицинскую помощь.

В деревне Субботино Наро-Фоминского округа загорелся частный дом после падения беспилотника. По предварительной информации, пострадавших там нет.

Воробьев добавил, что атакованы также инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.

«На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор региона.

Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.