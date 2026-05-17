Аэропорт Шереметьево возобновил работу после введения ограничений

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Работу Шереметьево ограничивали около трех часов ночи, а затем в 07:19. Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 556 БПЛА над регионами России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 120 беспилотников уничтожили в столичном регионе.