ВСУ атаковали беспилотником территорию ЗАЭС

На территории Запорожской АЭС зафиксировали атаку беспилотника. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции.

«Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции», — написала пресс-служба ЗАЭС.

Беспилотник не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты, проводят обследование территории и выясняют обстоятельства случившегося.

Станция продолжает работать в штатном режиме, все технологические процессы идут без нарушений, а радиационный фон остается в пределах нормы.

В администрации ЗАЭС также заявили, что рассматривают произошедшее как атаку на крупнейший ядерный объект Европы и угрозу безопасности региона.

Ранее украинский беспилотник вывел из строя оборудование для метеорологического мониторинга в лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ зафиксировали повреждения.