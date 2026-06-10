ПВО уничтожила более 200 украинских БПЛА за 12 часов

За 12 часов российские системы ПВО перехватили или уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Данные ведомства указаны за период с 08:00 до 20:00. Беспилотники уничтожали над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

За ночь ракетчики ВС РФ сбили 326 украинских БПЛА самолетного типа.

Утром 10 июня ВСУ ракетами ударили по Чебоксарам. Пострадали три человека: два мирных жителя находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

В ЛНР украинские боевики беспилотниками атаковали подростков, катавшихся на питбайках. Один из них получил смертельные ранения, приятель погибшего получил осколочное ранение.