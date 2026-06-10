ВСУ атаковали в ЛНР подростков, катавшихся на питбайках, один из них погиб

ВСУ атаковали беспилотниками подростков, катавшихся на питбайках в городе Ирмино в ЛНР, один из них получил смертельные ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале на платформе «Макс».

Приятель погибшего получил осколочное ранение.

«Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь», — добавил Пасечник.

Это уже не первая целенаправленная атака украинских боевиков на подростков в ЛНР за последние несколько дней. Накануне ВСУ атаковали глэмпинг в окрестностях Луганска, две отдыхавших там девушки получили ранения.

А в воскресенье в Лисичанске украинские боевики ранили двоих подростков, катавшихся на велосипедах. Обоим потребовалась госпитализация.