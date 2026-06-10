Из-за ракетной атаки по Чебоксарам пострадали три человека

В результате ракетной атаки ВСУ по Чувашии пострадали три жителя Чебоксар. Об этом в «Максе» заявил глава региона Олег Николаев.

По его словам, два мирных жителя находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелой.

«Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — отметил Николаев.

В Чебоксарах отменили ракетную опасность, но экстренные службы по-прежнему работают в режиме повышенной опасности из-за возможной атаки беспилотников.

Глава Чувашии уточнил, что держит ситуацию на личном контроле. Сейчас идет детальный осмотр и фиксация повреждений, в школе № 57 организовали пункт помощи, в котором дежурят врачи и психологи.

Ранее из-за ракетной атаки в городе приостановили работу пришкольные лагеря и детские сады. Они начнут действовать в прежнем режиме после полной отмены опасности. Глава города Станислав Трофимов подчеркнул, что жителей проинформируют о времени открытия.