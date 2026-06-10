Средства ПВО сбили за ночь 326 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 326 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты уничтожили в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Средства ПВО перехватили и ликвидировали беспилотники в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях.

Также военные уничтожили БПЛА на Кубани, в Московском регионе, Крыму и над Черным морем.

Из-за ночной атаки ВСУ во Владимирской области произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил, что обошлось без пострадавших.

Утром 10 июня подверглись ракетной атаке Чебоксары. Информация о пострадавших не поступала.