ВСУ выпустили ракеты по Чебоксарам

Украинские боевики обстреляли утром Чебоксары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, город подвергся ракетной атаке рано утром.

«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», — отметил глава региона.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Николаев добавил, что держит ситуацию на личном контроле и находится в постоянном контакте с правоохранителями и профильными ведомствами. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка.

Также глав Чувашии попросил горожан сохранять спокойствие, соблюдать бдительность и доверять только официальной информации. Он также предупредил , что нельзя приближаться к подозрительным предметам или обломкам.

Ранее ВСУ ударили с помощью беспилотника по поселку Красная Яруга Белгородской области. В результате погиб мужчина, два человека пострадали.