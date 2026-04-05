ПВО уничтожила 58 беспилотников над Россией

Российские средства ПВО в течение нескольких часов сбили десятки украинских беспилотников над разными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным ведомства, 5 апреля с 14:00 до 20:00 удалось перехватить и уничтожить 58 беспилотников самолетного типа. Их зафиксировали над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали 87 дронов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сегодня несколько раз объявлял угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В поселке Волна Темрюкского района рухнули обломки беспилотника. В результате пострадал человек.