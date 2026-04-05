Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на Кубани

В поселке Волна Темрюкского района рухнули обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Повреждений нет. Пострадал один человек», — уточнили в пресс-службе.

Ему оказали медпомощь и отпустили домой. На месте ЧП работают спецслужбы.

В Новороссийске, Геленджике и Анапе 5 апреля объявляли угрозу атаки беспилотников. Силы ПВО сбили пять воздушных целей в Севастополе. Жителей призвали не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее мужчина пострадал из-за атаки дронов в Брянской области. Боевики нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.