Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на Кубани
В поселке Волна Темрюкского района рухнули обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Повреждений нет. Пострадал один человек», — уточнили в пресс-службе.
Ему оказали медпомощь и отпустили домой. На месте ЧП работают спецслужбы.
В Новороссийске, Геленджике и Анапе 5 апреля объявляли угрозу атаки беспилотников. Силы ПВО сбили пять воздушных целей в Севастополе. Жителей призвали не пренебрегать мерами безопасности.
Ранее мужчина пострадал из-за атаки дронов в Брянской области. Боевики нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.
