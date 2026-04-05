Силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников за ночь
Системы ПВО за минувшую ночь сбили 87 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Дроны перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Тверской, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Курской, Орловской, Калужской, Ульяновской и Ленинградской областями, а также Республикой Мордовия и Крымом.
В Ленобласти силы ПВО сбили за ночь 19 БПЛА. Обломки дрона повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск.
В селе Замостье Белгородской области ВСУ атаковали бронированный микроавтобус. Пострадали семь человек.