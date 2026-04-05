Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи и Сириусе третий раз за сутки

В Сочи снова объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в телеграм-канале .

Жителям рекомендовали не подходить к окнам, укрыться в помещениях без остекления или выбрать комнаты, не выходящие на сторону моря. Тем, кто на улице, посоветовали спуститься в подвалы, подземные переходы или другие защищенные места.

Также власти предупредили, что нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия и находиться у стен зданий. Отдельно отметили необходимость не публиковать фото и видео работы ПВО, беспилотников и действий оперативных служб.

О введении аналогичного режима сообщил в телеграм-канале и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

В течение воскресенья угрозу атаки БПЛА в Сочи и Сириусе уже объявляли дважды — оба раза предупреждения действовали менее получаса.

В Новороссийске и Геленджике также сегодня звучали сирены из-за угрозы беспилотников.