Путин сообщил об освобождении 133 населенных пунктов с начала года

Путин: ВС России с начала года освободили 133 населенных пункта

Российские военные с начала года освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством.

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По словам президента, под контроль Вооруженных сил России перешли более 3000 квадратных километров территории.

Такие результаты глава государства связал с успешным выполнением задач, которые стоят перед участниками специальной военной операции.

Сегодня президент России посетил один из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск. Он провел серию совещаний с военачальниками, обсудил с ними боевые планы на ближайшие месяцы и поблагодарил за героизм военнослужащих, полностью освободивших стратегически важный населенный пункт — Константиновку.