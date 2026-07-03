ВС России полностью освободили Константиновку

Российские войска полностью взяли под контроль Константиновку в ДНР. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм.

«Главная новость — полностью взята Константиновка. <…> Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль», — сказал Песков.

Украинское командование, по его словам, считало этот город неприступным укрепрайоном. Однако российским войскам удалось занять его.

Во время посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО. Он сообщил о значительном продвижении в ДНР и поблагодарил бойцов за героизм.