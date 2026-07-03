Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидера страны на месте встретил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он доложил Путину о положении дел в зоне специальной военной операции и последних результатах боевой работы.

«Была отмечена положительная динамика наступления наших войск по всей линии фронта», — заявил Песков.

После общего совещания Путин продолжил разговор с руководителями в закрытом формате. На этой части встречи рассмотрели планы армии на ближайшие месяцы.

«Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, совещание продолжалось больше часа.

Также Песков сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. По его словам, Путин поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм.