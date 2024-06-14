Путин заявил о невозможности восстановления легитимности Зеленского

Восстановить легитимность Владимира Зеленского как президента Украины не получится никакими средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — указал он.

Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. Отмена президентских выборов на Украине была «спектаклем», подчеркнул Путин. Он напомнил, что сложившаяся сейчас ситуация на Украине началась с антиконституционного переворота 2014 года, то есть «силового захвата власти», а сейчас «круг замкнулся».

В конце мая президент России отмечал, что единственной законной властью на Украине остались Верховная рада и ее спикер. Владимир Путин также констатировал, что проводить выборы явно «не захотели» — если бы такая потребность была, в стране просто отменили бы закон о военном положении.