Путин допускал сохранение Херсона и Запорожья за Украиной в 2022 году

Россия в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями. Об этом президент Владимир Путин рассказал на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Условием было сохранение сухопутного доступа для России в Крым.

«Сейчас <…> положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию», — отметил президент.

Эти области, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав России. Теперь не может быть и речи о нарушении государственного единства.

Путин напомнил, что РФ восемь лет не признавала ДНР и ЛНР, потому что хотела договориться с украинскими властями. Республики имели право объявить о своей независимости, но киевский режим развязал против них войну.

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, но Украина должна вывести свои войска с территории новых российских регионов и объявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Президент добавил, что с первых дней спецоперации предлагает варианты дипломатического решения украинского кризиса, но их отвергают.

Ранее Путин ответил, что коллективный Запад ради своих интересов готов задавить любую страну мира. Никто не застрахован от агрессии со стороны НАТО.