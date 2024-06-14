Путин объяснил, почему Россия восемь лет не признавала ДНР и ЛНР

Путин: Россия не признавала независимость ЛДНР, потому что хотела договориться

Фото: РИА «Новости»

Россия восемь лет не признавала независимость Луганской и Донецкой народных республик, потому что хотела договориться. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел.

Республики имели право объявить о своей независимости, но киевский режим развязал против них войну, отметил Путин. РФ предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса и решить ситуацию таким образом, но эту инициативу отвергли.

«Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость, заключила договор в соответствии с международным правом», — добавил президент.

Новые территории навсегда останутся частью России. Этот вопрос даже не может обсуждаться, подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, корни украинского конфликта не в двусторонних отношениях, а в агрессивной политике Запада. Русских и украинцев объединяют общие история и культура, духовные ценности, миллионы родственных связей, напомнил он.

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