Запад получает недостоверную информацию о ситуации в зоне СВО, поэтому президент России Владимир Путин во время телефонного разговора посвятил лидера США Дональда Трампа в реальное положение дел. Об этом заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — сказал он.

Путин, по информации Ушакова, сообщил Трампу о заблуждении киевского режима и лидеров Евросоюза. Они исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, президент пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу. Он вспомнил об опыте России в 2018 году.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в американский праздник День независимости. Они беседовали почти полтора часа.