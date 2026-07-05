Путин рассказал Трампу о реальной обстановке на поле боя в зоне СВО
Запад получает недостоверную информацию о ситуации в зоне СВО, поэтому президент России Владимир Путин во время телефонного разговора посвятил лидера США Дональда Трампа в реальное положение дел. Об этом заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, сообщил ТАСС.
«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — сказал он.
Путин, по информации Ушакова, сообщил Трампу о заблуждении киевского режима и лидеров Евросоюза. Они исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, президент пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу. Он вспомнил об опыте России в 2018 году.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в американский праздник День независимости. Они беседовали почти полтора часа.