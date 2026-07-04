Аргентина стала 15-м участником плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Аргентина вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Она обыграла сборную Кабо-Верде со счетом 3:2.

Матч прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Первый мяч в ворота противника на 29-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На 59-й минуте полузащитник Кабо-Верде Дерой Дуарте сравнял счет.

Исход игры решился в дополнительное время. Голы за Аргентину забили Лисандро Мартинес и Диней Боржеш, за Кабо-Верде — Сидни Лопеш Кабрал.

ФИФА объявила Месси лучшим игроком матча. После поражения сборная Кабо-Верде выбыла из турнира. Аргентина, будучи действующим чемпионом, на следующем этапе встретится с Египтом.

После прошедшего матча стали известны 15 из 16 участников плей-офф ЧМ-2026 по футболу. Последняя команда определится по итогам встречи Колумбии и Ганы.