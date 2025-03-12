Путин провел совещание в одном из командных пунктов ВС РФ в Курской области

Президент России Владимир Путин провел совещание в одном из командных пунктов курской группировки ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства приехал в Курскую область в военной форме. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Этот визит Путина стал первым с момента нападения ВСУ на регион.

Ранее в Кремле назвали хорошей динамику продвижения российских войск в Курской области, где за последние двое суток бойцы ВС РФ освободили 17 населенных пунктов, взяв под контроль более 100 квадратных километров территории. Понесшие огромные потери боевики ВСУ отступают к государственной границе.

В Росгвардии уже опубликовали кадры боевой работы спецназа, уничтожающего боевиков ВСУ в Суджанском районе.

До этого главе государства также доложили об операции российских военных, прорвавшихся в тыл украинских боевиков через газовый трубопровод в курском приграничье. По словам Пескова, Путину известны все ее детали.