Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге высоко оценил продвижение российских войск в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Динамика хорошая», — заявил он.
За последние двое суток российские войска освободили 17 населенных пунктов в регионе — 12 в понедельник и пять во вторник — и взяли под контроль более 100 квадратных километров территории. ВСУ несут огромные потери и отступают к государственной границе.
Кроме того, в самой Судже российские десантники из группировки войск «Север» установили флаг в центре. Бои за город пока продолжаются, но, по мнению журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, уже скоро Суджу полностью освободят от оккупации, затянувшейся на 215 дней.
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