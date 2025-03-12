Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге высоко оценил продвижение российских войск в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Динамика хорошая», — заявил он.

За последние двое суток российские войска освободили 17 населенных пунктов в регионе — 12 в понедельник и пять во вторник — и взяли под контроль более 100 квадратных километров территории. ВСУ несут огромные потери и отступают к государственной границе.

Кроме того, в самой Судже российские десантники из группировки войск «Север» установили флаг в центре. Бои за город пока продолжаются, но, по мнению журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, уже скоро Суджу полностью освободят от оккупации, затянувшейся на 215 дней.