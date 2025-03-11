Путину доложили о прорыве военных через газопровод в Курской области

Песков: Путин знает детали операции военных с трубопроводом в Судже

Президенту Владимиру Путину доложили об операции российских военных с проходом в тыл ВСУ через трубопровод под Суджей в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» .

«Владимир Владимирович Путин знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <…> еще до начала этой операции», — отметил он.

По словам Пескова, российский лидер каждый день общается с военными, которые находятся на передовой.

Российские бойцы совершили сложный проход в тыл противника в районе Суджи через трубы магистрального газопровода в начале марта.

Операция, в которой приняли участие свыше 800 военных, проводилась в условиях полной секретности.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что «бросок через трубу» войдет в учебники.