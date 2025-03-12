Росгвардия показала, как уничтожает украинских боевиков под Суджей

Спецназ Росгвардии продолжает разгром украинских боевиков в приграниччном Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Операторы БПЛА непрерывно ведут разведку с воздуха, поражая живую силу и технику противника. Кроме того, они активно помогают армейским подразделениям, прикрывая артиллерию и помогая штурмовым группам искать наиболее выгодные маршруты.

Ранее Forbes сообщил, что основная часть курской группировки ВСУ уже, вероятно, покинула Суджу и бежала в Сумскую область.

Также в интернете появились кадры, как российские военные водрузили государственный флаг в центре Суджи, сломив сопротивление врага и выбив его на окраины.