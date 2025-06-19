Вооруженные силы Украины использовали немецкие танки не только в зоне конфликта, но и на территории Курской области. Президент России Владимир Путин заявил об этом на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была — на российской земле, даже на той части, которую Германия считает российской», — сказал он.

Путин напомнил, что за всю новейшую историю Россиz не сделала ничего, что противоречило бы интересам Германии. Он предостерег от поставки ракет Taurus на Украинe, ведь они не помогут ей на поле боя, но окончательно испортят российско-немецкие отношения.

В сентябре 2024 года российские военные впервые отчитались об уничтожении танка Leopard в курском приграничье, сообщили «Известия». Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» потребовали объяснений из-за применения немецкой техники в нападении ВСУ на Курскую область.