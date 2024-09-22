Депутаты от АдГ направили запрос в кабмин ФРГ после атаки ВСУ на Курскую область

Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратились в правительство из-за атаки ВСУ на Курскую область. Парламентариев смутило применение немецких танков в операции. Текст обращения опубликовали на сайте нижней палаты парламента страны.

Авторы обращения попросили членов правительства ответить, не смущает ли их применение немецких танков ВСУ. Это, объяснили парламентарии, может быть «проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года» и спровоцировать Россию на исторические воспоминания и обострить ситуацию. Депутаты также попросили ответить, знали ли власти ФРГ о готовящемся вторжении ВСУ в Курскую область и поддерживали ли они эту операцию.

Владимир Зеленский, продвигающий «план мира», анонсировал его готовность к ноябрю. По словам главы государства, документ включит в себя три основных пункта, и их «уже согласовали».