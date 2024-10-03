ВСУ заплатили за курскую авантюру лучшими танками и частями

ВСУ провели рискованную операцию в курской области, направив туда лучшие танковые подразделения. Это привело к потере ключевых позиций в Донбассе, об этом написал журнал Forbes .

Направив свои лучшие танки в Курскую область, командование ВСУ лишило свои войска «жизненно важных подкреплений», что привело к потере важных для Киева сел и городов, отметило издание.

В курской операции Украина задействовала лучшие боевые машины: шведские БМП CV90, танки Strv 122 и немецкие Leopard 2A6. Это та цена, которую украинское командование готово заплатить, чтобы попробовать удержать небольшую часть российской территории, написали авторы материала.

ВСУ потеряли контроль над Угледаром. Вооруженные силы России освободили населенный пункт. Об этом 3 октября сообщило Минобороны.