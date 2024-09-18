Российские военные впервые встретились с танком Leopard в Курской области

Военкор Коц рассказал о встрече российских военных с танком Leopard под Курском

Российские военные впервые встретились с немецким танком Leopard в рядах украинской армии в Курской области. Об этом написал в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — заявил он.

В сводке Минобороны о событиях в Курской области впервые появилось упоминание уничтоженного Leopard. Предположительно, уничтожили его в приграничном бою. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Украине еще 77 таких танков.

В августе гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне спецоперации, значительно уступая российскому Т-90М «Прорыв».