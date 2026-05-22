Путин после атаки ВСУ на Старобельск назвал киевский режим хунтой

«Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока „Время героев“, — с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике», — сказал он.

Обращаясь к членам Совбеза, он предложил дать свои оценки и предложения по этому поводу. В остальном оперативное совещание посвятили работе МВД России.

Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. В помещениях находились почти 90 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Погибли, по предварительным оценкам, шесть человек.