Путин заявил о шести погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

При атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР погибли шесть человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — сказал глава государства.

Российский лидер заслушал доклады глав ЛНР, Минобороны, МЧС, ФСБ об атаке в Старобельске. Из них следует, что жертвами удара стали шесть человек.

Путин отверг утверждения, что попадание беспилотников в общежитие могло быть результатом работы ПВО.

Президент добавил, что целью атаки ВСУ стало стремление Киева отвлечь внимание от ситуации на фронте, а также свалить последствия на Россию.

Ранее стало известно, что глава государства приказал подготовить варианты ответа на удар Украины по Старобельску.