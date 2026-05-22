В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

На территории Луганской Народной Республики после атаки ВСУ на колледж в Старобельске ввели режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

«Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь», — подчеркнул он.

Пасечник добавил, что ситуация в Старобельске до сих пор сложная. Глава ЛНР отметил, что точно известно о шести погибших, местонахождение еще 15 человек пока установить не удалось. Специалисты МЧС продолжают разбирать завалы.

«Это страшная трагедия для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — сказал он.

Все службы в республике, по словам Пасечника, работают в усиленном режиме. Главной задачей он назвал помощь людям. Родителей пострадавших детей отправили в пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым, с ними работают психологи и медики.

Президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ намеренно били по колледжу. Беспилотную атаку Украина вела тремя волнами.