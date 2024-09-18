Президент Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Это тоже будет видеоконференция с достаточно широким кругом участников, там будет в открытом режиме выступление президента, все остальное по понятным причинам будет в закрытом режиме», — подчеркнул он.

Кто именно будет на совещании — не уточнили.

Накануне президент подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2,4 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона — военнослужащие. Песков объяснил, что эта мера вызвана выросшим числом угроз на рубежах России — как на западных, так и на восточных.