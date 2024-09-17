Кремль объяснил увеличение численности армии

Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, по которому штатную численность Вооруженных сил увеличат до 2 389 130 человек.

Депутат Андрей Колесник также отметил, что увеличение обусловлено растущими вызовами, с которыми сталкивается страна в последнее время. На данный момент штат ВС России укомплектован по нормам мирного времени.

Ранее Путин расширил полномочия главы Минобороны в области гостайны. Андрей Белоусов будет устанавливать порядок допуска к сведениям, составляющим гостайну.