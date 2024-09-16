Штатную численность ВС России увеличили до 2,4 миллиона человек

«Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — следует из указа.

Правительство должно выделить Министерству обороны средства из федерального бюджета для реализации постановления главы государства. Указ вступит в силу в декабре.

В последний раз штатную численность ВС России увеличивали в декабре 2023 года. Тогда она составила 2 209 130 человек, среди них — 1,3 военных.

На прошлой неделе Путин предоставил министру обороны Андрею Белоусову полномочия устанавливать порядок допуска к гостайне в структурах, которые находятся в ведомстве министерства.