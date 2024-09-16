Штатную численность ВС России увеличили до 2,4 миллиона человек
Путин подписал указ об увеличении численности ВС России
Президент Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — следует из указа.
Правительство должно выделить Министерству обороны средства из федерального бюджета для реализации постановления главы государства. Указ вступит в силу в декабре.
В последний раз штатную численность ВС России увеличивали в декабре 2023 года. Тогда она составила 2 209 130 человек, среди них — 1,3 военных.
На прошлой неделе Путин предоставил министру обороны Андрею Белоусову полномочия устанавливать порядок допуска к гостайне в структурах, которые находятся в ведомстве министерства.