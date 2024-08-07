«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

Украинские войска атаковали Курскую область. Вторые сутки не стихают обстрелы российских приграничных территорий, под огнем Суджа, другие города и населенные пункты. 360.ru собрал все, что известно о ситуации в регионе на эту минуту.

Когда началась атака ВСУ на Курскую область Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. Как сообщили в Минобороны России, враг использовал группировку в несколько сотен человек на 11 танках и 22 бронированных машинах. Подразделения ВСУ встретили в том числе с применением авиации. Тем не менее противнику удалось закрепиться на приграничной территории Курской области.

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По информации Telegram-канала «Рыбарь», Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово сейчас находятся под контролем украинских подразделений. Не совсем ясна ситуация на трассе Рыльск — Суджа: по некоторым данным, украинцы отступили после разгрома бронегруппы.

Юго-восточнее противник смог расширить зону контроля вдоль трассы 38К-004, продвинувшись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке. По неподтвержденным данным, в населенном пункте идут бои. Telegram-канал «Рыбарь»

Ночью 7 августа российские войска нанесли удары по тылам ВСУ — в том числе по территории Сумской области. Тем не менее в течение ночи украинские формирования подтягивали резервы к Курской области. Какие цели поставлены — неизвестно. Военкор Лисицын предположил, что одной из главных может быть разгром газометрической станции «Суджа» — значит, уничтожение последнего маршрута поставок российского газа в страны Европы. Также не стоит забывать, что в 90 километрах от Суджи, в городе Курчатов, расположена Курская АЭС.

Фото: Градирня Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области, 2023 год / РИА «Новости»

Обстановка в городе Суджа Суджа находится под практически непрекращающимися обстрелами. Жители города еще вчера утром начали покидать его. Как рассказали 360.ru, разрушено множество зданий, в том числе административных. В основном люди стараются уехать в Курск. Областной центр украинские террористы также пытались обстреливать, причем применяя ракеты — с ними ночью справилась российская ПВО. Два храма Горнальского мужского монастыря, расположенного недалеко от Суджи, получили серьезные повреждения после обстрела ВСУ.

Фото: «Яндекс Карты» / Публичное достояние

Что известно о пострадавших в Курской области По последним данным, жертвами украинской вылазки стали пять мирных жителей, число пострадавших достигло 28 человек. Есть потери в рядах российской армии. Кроме того, предположительно, противник сбил вертолет Ка-52. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов регулярно информирует жителей о положении дел в регионе. Утром 7 августа в его Telegram-канале появился призыв пополнить запас донорской крови.

Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра. Алексей Смирнов Врио губернатора Курской области

Что дальше? Рассуждая о возможных задачах и последствиях вылазки ВСУ, полковник Михаил Тимошенко напомнил, что, устроив террористический наскок на Курскую область, президент Украины Владимир Зеленский хочет отвлечь население своей страны от территориальных потерь на Донецком и других направлениях. «Мы отбросили противника, ударили по тылам поддержки, теперь ведем боестолкновения. Соперник распался на мелкие группы. В целом дела у них плохи, надо мотивировать как-то своих. Естественно, через СМИ. Ну и нам показать, что они еще могут. Сколько времени потребуется, чтобы выбросить их с нашей территории? Сложный вопрос. Кое-какие силы есть, могут попытаться сунуться еще раз», — предположил собеседник 360.ru.

Фото: Global Look Press

Полковник Анатолий Матвийчук согласился, что Киев хочет отвлечь внимание от собственных провалов. По его мнению, на выполнение приказа бросили элитные части. «Я квалифицирую это как теракт государства, которое называется Украина. В основном там подразделения ГУР террориста Буданова. Их задача — создать как можно больше информационного шума. Показать, что Украина такая могучая держава, что может атаковать приграничные территории России. По тем сводкам, которыми я располагаю, они несут колоссальные потери в человеческой силе и технике. Думаю, в течение дня смогут активизироваться. Но к концу суток — к завтрашнему утру вся эта катавасия закончится разгромом группировки и утилизацией диверсионных групп», — констатировал он.

Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Настоящим успехом для врага, по мнению военного эксперта, станет захват хотя бы одного административного центра. Коротко сформулировать цели украинских боевиков можно так: побольше убить и побольше разрушить.

Перспектива у них одна — отправиться к Бандере. Знаю, что там есть спецназ ГУР, националистические группы, которые готовили в Великобритании. Но с военной точки зрения это бессмысленная военная операция, которая была обречена на поражение. Анатолий Матвийчук

Что касается Зеленского, то для него курская вылазка — новый повод попросить денег и оружия. «Запад понимает, что Зеленский не перспективный руководитель, ему ищут замену. Думаю, скоро от него отвернутся все. Зеленский сейчас потеряет элитные подразделения — но не все. У него есть неприкосновенные силы, которые предназначены для защиты Киева, Львова, возможно Одессы. Но он потеряет сильных обученных бойцов, подготовка которых для выполнения важных боевых задач длится полгода-год», — заключил эксперт.