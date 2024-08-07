Жителей Курской области призвали пополнить запасы донорской крови
Смирнов: в Курской области начали пополнять запасы донорской крови
В связи со сложной ситуацией в приграничных районах Курской области медицинские учреждения начали пополнять запас донорской крови. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«С 10:00 сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции», — уточнил он.
Последняя, как уточнил Смирнов, будет работать на Красной площади областного центра. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (4712) 54-03-10.
«Призываю курян не оставаться равнодушными», — добавил глава региона.
Также Смирнов подчеркнул, что в настоящее время все экстренные службы области перешли на усиленный режим работы.