Жителей Курской области призвали пополнить запасы донорской крови

Смирнов: в Курской области начали пополнять запасы донорской крови

Фото: РИА «Новости»

В связи со сложной ситуацией в приграничных районах Курской области медицинские учреждения начали пополнять запас донорской крови. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«С 10:00 сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции», — уточнил он.

Последняя, как уточнил Смирнов, будет работать на Красной площади областного центра. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (4712) 54-03-10.

«Призываю курян не оставаться равнодушными», — добавил глава региона.

Также Смирнов подчеркнул, что в настоящее время все экстренные службы области перешли на усиленный режим работы.

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