Путин и врио губернатора Курской области Смирнов провели переговоры по ВКС

Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и опыта <…> Сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности», — обратился глава государства к Смирнову.

Путин попросил врио губернатора доложить о текущей ситуации в Курской области. В том числе президент отметил, что ему важно узнать, как в регионе работает штаб и координируется деятельность различных органов власти.

ВСУ атаковали Курскую область ранним утром 6 августа. Военные обстреляли жилые территории, десятки людей пострадали, есть жертвы. Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, детей вывезли в другие регионы. ВС России оттеснили противника, но бои с у границы продолжаются до сих пор.

В офисе президента Владимира Зеленского объяснили нападение на Курскую область необходимостью «усиления своих переговорных позиций». Евросоюз отказался менять политику по Украине, несмотря на события в Курской области.