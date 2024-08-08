ЕС отказался менять позицию по Украине из-за ситуации в Курской области

Евросоюз не изменит политику по Украине, несмотря на события в Курской области. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на пресс-конференции. Его процитировали
«Известия».
«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий», — заявил он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что, судя по публикациям СМИ,
на Западе без восторга отнеслись к атаке Украины на Курскую область. Утром врио замглавы региона Андрей Белостоцкий заявил, что ВСУ начали отступать.
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