ЕС отказался менять позицию по Украине из-за ситуации в Курской области

Евросоюз не изменит политику по Украине, несмотря на события в Курской области. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на пресс-конференции. Его процитировали «Известия» .

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий», — заявил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что, судя по публикациям СМИ, на Западе без восторга отнеслись к атаке Украины на Курскую область. Утром врио замглавы региона Андрей Белостоцкий заявил, что ВСУ начали отступать.