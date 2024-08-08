ЕС отказался менять позицию по Украине из-за ситуации в Курской области

Стано: ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на события в Курской области

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Евросоюз не изменит политику по Украине, несмотря на события в Курской области. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на пресс-конференции. Его процитировали «Известия».

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий», — заявил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что, судя по публикациям СМИ, на Западе без восторга отнеслись к атаке Украины на Курскую область. Утром врио замглавы региона Андрей Белостоцкий заявил, что ВСУ начали отступать.

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