Автобусы из Подмосковья прибыли в Курск, чтобы вывезти детей в подготовленные пункты временного размещения. Журналист 360.ru Анастасия Букреева рассказала, что добирались в город очень долго, пришлось ехать объездной дорогой.

«Сейчас все 15 автобусов находятся на стоянке. Ждем детей», — сообщила она.

В одном из автобусов прибыли медики, которые останутся в Курске, они помогут городской больнице. Как долго врачи пробудут тут — пока неизвестно.

«Пока мы в ожидании. Я думаю, все уже немного нервничают», — добавила Букреева.

Детей разместят в лагере «Звонкие голоса» в Клину. С ребятами будут работать вожатые и психологи. Для юных жителей Курской области уже подготовили три корпуса.

Украинские боевики утром 6 августа попытались прорваться в Курскую область. Сотни солдат на танках и боевых машинах ринулись к границе и открыли огонь по мирным жителям. Среди пострадавших — взрослые и дети. В распоряжении 360.ru оказались кадры последствий бомбежки.